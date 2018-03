Ciclistas executarão peça musical pedalando

Dezenas de ciclistas executando uma peça musical enquanto pedalam. Essa é a proposta do evento “Uma Brisa…” que ocorrerá no dia 10 de março e percorrerá o Minhocão. A ‘orquestra’ será composta por 111 ciclistas que cantarão e reproduzirão sons de uma peça elaborada pelo compositor argentino Maurice Kagel, considerado o principal representante do teatro instrumental, em que música, mímica e ações se complementam.

Não é necessário conhecimento musical para participar. Basta pegar a bike, participar dos ensaios e ir até o local.

Serviço:

Uma Brisa… (Ação Musical Passageira para 111 ciclistas)

Composição de Maurice Kagel (Buenos Aires, 1931 – Colônia, 2008)

Dia 10/8/2018

Horário: 16h15

Ponto de encontro dos participantes: Rampa de acesso ao minhocão pela Rua. Dr. Albuquerque Lins / Metrô Marechal

www.cicloviamusical.com.br