Ciclistas e artistas farão encontro no Grajaú

Arte, som, debates e muitas pedaladas acontecerão às margens da represa Billings em agosto. Trata-se do Bike Arte, evento realizado em vários pontos da cidade desde 2012 que terá sua primeira edição na zona sul.

O festival será promovido pela Ong Aromeiazero e o Coletivo Imargem. Um dos objetivos é motivar a ocupação dos espaços públicos e a consequente integração das pessoas. Segundo Tim Neri, integrante do Imargem: “A arte é o que a gente tem para trocar com as pessoas, na relação com elas, na relação com o espaço. Fazer esse evento na divisa entre a mancha urbana e verde de cidade é o que nós sabemos fazer de melhor.” Os organizadores pretendem levar artistas e ciclistas de outras partes da cidade para ampliar a participação. Porém, conforme Cadu Ronca, diretor do Aromeiazero: “o mais importante desse projeto é construir junto com quem já atua no território”.

O Bike arte acontecerá no dia 27 de agosto, domingo, à partir das 12h, no Parque Linear Cantinho do Céu. Para cobrir os gastos foi criado um financiamento coletivo na plataforma Catarse com meta de R$ 35 mil reais. As contribuições podem ser feitas neste link até o dia 20 de agosto

_______________________________________________

