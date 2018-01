Ciclistas arrecadarão livros para biblioteca itinerante

No próximo sábado, 7 de janeiro, ciclistas irão arrecadar livros para a Bicicloteca.

Trata-se de um projeto organizado por Robson Mendonça, da Ong “Movimento Estadual de População em Situação de Rua”. O objetivo é proporcionar inclusão social aos moradores de rua pela leitura.

Robson utiliza uma bicicleta equipada com um baú com os livros, que funciona como uma espécie de biblioteca itinerante. Os livros podem ser emprestados e até mesmo cedidos, com a recomendação para que os novos donos também doem as obras

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A arrecadação será na Praça do Ciclista, às 9h. Logo após as doações serão levadas à Praça do Patriarca e entregues a Robson Mendonça, que promoverá um mini sarau literário.

O evento tem uma página no Facebook que pode ser acessada aqui.