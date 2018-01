Bike: a máquina da paz

O fato é que, a cada dia, mais paulistanos decidem se locomover sobre duas rodas, como mostram as pesquisas e os relatórios de entidades e do poder público. Você mesmo já deve ter percebido isso. Tenho certeza de que entre seus amigos há alguém que decidiu pedalar por aí.

É para explorar esta cidade das bicicletas que nasceu este blog, o “São Paulo na bike”. Neste espaço, falarei sobre a experiência de pedalar na capital e as várias descobertas que faço girando pelos quatro cantos da metrópole. Uma dessas descobertas é que a bicicleta leva a conhecer muita gente. Não tem como pedalar e não interagir. Da criança que olha encantada, achando aquilo quase uma mágica, ao idoso que interrompe seu trajeto para contar que essa revoada de bikes o faz lembrar de uma São Paulo antiga e cheia de boas recordações.

Por isso, acredito que era nessa função socializante da bicicleta que o poetinha pensava quando, ao compor o poema “Balada das Meninas de Bicicleta” chamou a magrela pelo termo que está no título deste texto.

Viva Vinicius. Viva a São Paulo das bicicletas, a São Paulo da paz.

“Bicicletai, meninada

Aos ventos do Arpoador

Solta a flâmula agitada

Das cabeleiras em flor

Uma correndo à gandaia

Outra com jeito de séria

Mostrando as pernas sem saia

Feitas da mesma matéria.

Permanecei! vós que sois

O que o mundo não tem mais

Juventude de maiôs

Sobre máquinas da paz”