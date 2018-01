Ativistas publicam vídeo em defesa das ciclovias

Um vídeo bem humorado em defesa das ciclovias de São Paulo circula nas redes sociais. Com Cazé Peçanha, ex-apresentador da MTV Brasil, o clipe mostra diversos argumentos que tanto esclarecem a importância das ciclovias como rebatem diversas acusações feitas por aqueles que são contrários às faixas para circulação de bicicletas.

No texto que acompanha o vídeo no Facebook, é explicado que as ciclovias fazem parte do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, sancionado em 2012, e estão de acordo com recomendações da Organização das Nações Unidas.

Confira o vídeo neste link. Até o momento já conta com 5 mil visualizações e 400 compartilhamentos.

