Aproveite a chuva e pedale

Pedalar em São Paulo na chuva parece um desafio complicado, porém pode ser algo bem mais simples do que parece.

Estão disponíveis no mercado diversos acessórios que facilitam bastante o pedal na chuva. Itens como ponchos, capas, polainas são exemplos de itens que podem ser encontrados e que podem mesmo permitir que você chegue seco ao destino.

E vale também a criatividade: todo ciclista urbano acaba descobrindo produtos que, mesmo não sendo feitos originalmente para se usar na chuva, acabam ajudando bastante.

Um exemplo? O boné. Ele ajuda a bloquear a chuva no rosto e, ao serem colocados sobre as toucas de capas de chuva, evitam que elas sejam retiradas pelo vento.

E além de deixar o ar mais agradável, a chuva também pode recompensar o ciclista com cenas bacanas, como essa aqui no Ibirapuera 🙂

