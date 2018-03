Aposentada retorna ao mercado de trabalho fazendo entregas de bicicleta

Aposentadoria é sinônimo de descanso ou redução do ritmo de trabalho para muitas pessoas. Entretanto, para outras é também uma época de descobertas de novas atividades. É o caso da aposentada Mabilia Lourenço que após 20 anos de trabalho com finanças decidiu recomeçar sua carreira como entregadora de mercadorias com bicicleta. Segue um breve depoimento em que explica a mudança em sua vida:

“Me chamo Mabilia Lourenço. Tenho 52 anos e trabalho como entregadora na empresa Carbono Zero Courier. Faço isso há 2 anos e pedalo em média 50 quilômetros por dia. A bicicleta sempre fez parte da minha vida, desde a infância, quando comprei minha primeira bike aos 12 anos.

Depois de trabalhar por mais de 20 anos na área financeira me aposentei e comecei a procurar alguma atividade para ocupar meu tempo ocioso. Gosto muito de atividades físicas, como correr, pedalar e acabei conhecendo a empresa de entregas através da internet. Gostei muito da proposta da entrega expressa sustentável, feita com bicicletas, que significa inovação e sustentabilidade. Hoje pedalo todos os dias, fazendo o que gosto e ainda saio com dinheiro no bolso.

Me senti super orgulhosa, principalmente pela minha idade e por estar concorrendo com pessoas mais jovens.

O maior desafio é, sem dúvida, a segurança. Hoje está muito difícil pedalar com tranquilidade. Estamos vivendo em um mundo onde a impunidade acaba facilitando a violência. Já fui vitima de assaltos nos quais perdi 3 bicicletas e, por ser mulher, acabo sendo um alvo mais fácil. Entretanto, nunca sofri qualquer assédio ou incômodos, muito pelo contrário. Na rua, por várias vezes, recebo elogios pelo serviço que faço. Com relação a dificuldades dessa profissão, é preciso ter disposição para encarar tempo bom ou ruim para pedalar. Ao contrário do que muitos pensam, trabalhamos também na chuva.

Enfim, pedalar traz sensação de liberdade e bem estar. Hoje meu foco é qualidade de vida e fico feliz em atender os clientes, interagir com as pessoas e saber que estou trabalhando com entregas de forma inteligente e sustentável.”

