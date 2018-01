A bela ciclovia provisória do rio Pinheiros

Muita gente não sabe, mas o rio Pinheiros possui uma bela fauna e flora que vive e sobrevive à sua triste situação. Para conhece-las a melhor forma é pedalar pelas ciclovias que existem às suas margens.

Desde 2010 havia apenas uma ciclovia, localizada ao lado dos trilhos da linha 9 da CPTM sob gestão estadual. Entretanto, em 2013 ela teve um trecho de 4,6 quilômetros interditados por causa das obras da linha 17 Ouro do Metrô. Como forma de compensação, o Metrô construiu outra ciclovia provisória na margem oposta, que será desativada assim que as obras da linha 17 forem concluídas.

Essa ciclovia provisória possui três pontos de acesso: o largo do Socorro (Zona Sul); a ponte Cidade Jardim (zona oeste) e no encontro dos rios Guarapiranga e Jurubatuba, no lado oeste da estação Santo Amaro da CPTM (Zona Sul). Além disso ela liga-se à uma rede de ciclovias que levam diretamente ao Parque Barragem do Guarapiranga, onde pode-se ter uma visão privilegiada da represa.

Se não conhece, aproveite para pedalar por lá e ficar mais próximo do rio tanto fisicamente quanto afetuosamente.