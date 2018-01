Biblioteca do Meio Ambiente é inaugurada com programação ecológica

FOTO: Marcelo Ximenez/AE

Hoje será reinaugurada a Biblioteca Raul Bopp (Rua Muniz de Sousa, 1155, telefone: 11-3208-1895), no Parque da Aclimação. Dentro de uma imensa área verde, ela assume sua condição ecológica: com espaço dedicado aos livros sobre o meio ambiente, torna-se a oitava biblioteca temática de São Paulo.

Para marcar a abertura, ontem (foto abaixo) uma escultura de gelo derreteu na Avenida Paulista, provocando uma reflexão sobre o aquecimento global. A experiência se repete hoje, no Parque da Aclimação. Uma série de eventos estão planejados:



FOTO: Hélvio Romero/AE

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hoje:

10h30 – ABERTURA DO ESPAÇO TEMÁTICO

11h30 – DANÇA PELA PAZ

Por Marli de Matos, musicista, pesquisadora e professora de dança. A atividade abordará danças de vários povos e etnias. Para crianças e adultos. AO LADO DA CONCHA ACÚSTICA DO PARQUE DA ACLIMAÇÃO.

14h – ATELIÊ ARTÍSTICO LIVRE

Com Alexa Leirner, psicoterapeuta, artista, professora e coordenadora do curso de pós-graduação Arte Integrativa da Universidade Anhembi Morumbi. Esta atividade procura trabalhar o imaginário do público, relacionada às questões ambientais e ao aquecimento global através de jogos de areia. Os participantes serão convidados a montar cenas coletivas – representações da vida – em uma caixa de areia, utilizando miniaturas. Para crianças e adultos. ESPAÇO DO BOSQUE DA LEITURA NO PARQUE DA ACLIMAÇÃO.

15h – O AVENTUREIRO DO VELHO CHICO

Narração de histórias com o grupo Guardiões dos Sonhos, formado por Raquel Araújo e Maurício Sterchele. Aludindo às festas tradicionais, aos costumes, às crenças e tradições populares, os artistas contam a história de Juvenal, que constrói um barco e se lança em uma incrível aventura onde enfrentará vários desafios e entrará em contato com personagens fantásticos que fazem parte da cultura das comunidades do entorno do rio São Francisco. Para crianças. PLATAFORMA DO PARQUE DA ACLIMAÇÃO

Dia 2 de junho:

9h e 14h – OFICINAS EDUCATIVAS SOBRE AQUECIMENTO GLOBAL E OS IMPACTOS PARA A HUMANIDADE

Com Henriqueta Marques (formada em Geografia com pós-graduação em Turismo e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG). Visando criar uma nova consciência ambiental baseada na sustentabilidade, a oficina utiliza um “mapa mental” no qual os participantes desenham o trajeto de casa até um lugar escolhido, localizando os problemas ambientais. Todos os mapas são apresentados e discutidos. Para crianças. Na biblioteca. O evento se repete dia 30, nos mesmos horários.

Dia 5 de junho:

14h – LENDAS DA NATUREZA

Espetáculo teatral com Ana Luisa Lacombe (atriz e contadora de histórias).

A apresentação leva o espectador a conhecer uma floresta por meio de lendas indígenas brasileiras que falam sobre mitos e a força da natureza. Para crianças. Na biblioteca.

Dia 16 de junho:

14h – ATELIÊ ARTÍSTICO LIVRE

Oficina com Alexa Leirner (professora e coordenadora do curso de pós-graduação Arte Integrativa da Universidade Anhembi Morumbi). Por meio de jogos de areia, a atividade procura trabalhar o imaginário do público com base nas questões ambientais e o aquecimento global. O participante é convidado a recriar cenas da vida em uma caixa de areia, utilizando miniaturas. Para crianças e adultos. Na biblioteca.

Dia 18 de junho:

CINEMA: UMA VERDADE INCONVENIENTE

(Estados Unidos, 2006, 100 min, DVD). Dir.: Davis Guggenheim.

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, apresenta uma análise da questão do aquecimento global, mostrando os mitos e equívocos existentes em torno do tema, e também possíveis saídas para que o planeta não passe por uma catástrofe climática nas próximas décadas. Documentário ganhador do Oscar. Para todos os públicos. Na biblioteca. O evento se repete dia 24, às 19h, e dia 27, às 14h.



Dia 23 de junho:

14h – AQUECIMENTO GLOBAL NÃO RIMA COM LEGAL

Narração de histórias com César Obeid (escritor e repentista). Durante a apresentação, o contador apresenta rimas em cordel sobre o aquecimento global, suas causas, consequências e soluções. No final, são realizados improvisos buscando interagir com o público. Para jovens. Na biblioteca.

Dia 27 de junho:

10h30 – AQUECIMENTO GLOBAL: DESAFIOS E IMPACTOS PARA A HUMANIDADE

Palestra com Marcelo Furtado (diretor executivo do Greenpeace, Brasil). Na concha acústica do Parque da Aclimação.