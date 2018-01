Você pede nota fiscal?

Por Eduardo Reina

Os paulistanos estão em terceiro lugar no ranking dos cidadãos que mais pedem notas fiscais na hora das compras. Cerca de 51% da população de São Paulo pedem a notinha. A campeã é Belém, com 66%, segundo levantamento feito pela empresa GfK Indicator. Na segunda posição está Fortaleza, com 56%. O quarto posto é ocupado por Belo Horizonte, 50%. A GfK entrevistou homens e mulheres com mais de 13 anos de idade, das classes A, B, C e D , das regiões metropolitanas de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo.