Vem aí a 26ª Casa dos Criadores

Por Valéria França

A 26ª edição da Casa dos Criadores, organizada por Andre Hidalgo, está maior e com atrações abertas ao público. O evento começa com uma grande festa, o Fashion Mob, uma espécie de passeata feita para que todos mostrem sua criação. Quem se inscrever com antecedência será julgado por uma comissão especializada. Mas o happening é aberto também para aos paulistanos que simplesmente quiserem aparecer no dia sem pretensões. O ponto de encontro será no Largo do Arouche(veja programação abaixo), no centro de São Paulo, às 14h30, e segue até o Parque da Luz. Depois haverá o desfile das Gêmeas e a abertura do 3º festival de Música da Casa dos Criadores com grupos como Subburbia e Copacabana Club, ambos de Curitiba.

A programação se estende por seis dias, três a mais que a edição passada. Isso porque haverá palestras e debates, também abertos ao público, entre terça e quinta-feira. Para o encerramento, na sexta-feira, estão previstos apenas desfiles.

26ª CASA DE CRIADORES – PROGRAMAÇÃO

Domingo, 22

Fashion Mob, concentração no Largo do Arouche (das 13h às 14h30)

Desfile Gêmeas (17h) e Festival de Música (18h), no Parque da Luz

Segunda-feira, 23

Desfile de Walério Araújo (21h), no Museu da Língua Portuguesa

Terça-feira, 24

Palestra Pesquisando o Futuro: novos laboratórios de tendências, por Sabina Dweik (14h30), e debate Crítica da Crítica (16h), na Pinacoteca

Quarta-feira, 25

Palestra Crise: material reciclado?, por Geni Ribeiro (14h30) e debate Caos por M2 (16h), na Pinacoteca.

Desfiles (a partir das 21h): João Pimenta, Milena Hamaní, Ronaldo Silvestre, No Hay Banda, R. Rosner, Urussai, no Shopping Frei Caneca

Quinta-feira, 26

Palestra Em Cartaz: Comédia da Moda Privada, por Kathia Castilho (14h30) e debate Do Casebre ao Casarão (16h), na Pinacoteca

Desfiles (a partir das 21h): LAB (Karin Feller, Danilo Costa, Rachel Grandinetti (Projeto Box), Jadson Raniere e Arnaldo Ventura), Ianire Soraluze, Der Metropol , Marcelu Ferraz, Tony Jr., Rober Dognani, no Shopping Frei Caneca

Sexta-feira, 27

Desfiles (a partir das 21h): Ponto Zero (Leandro Gabionetta, Ana Paula Becker, Bruno Gonzaga), AME (por Alice Sinzato e Helena Kussik), Cynthia Hayashi, Hey! U (por Cristiane Soares) e Sauna (Ana Beatriz Almeida e Claudia Leimi Yasumura), Geraldo Couto, André Phergom, Diva, Prints I Like, Weider Silveiro, Gustavo Silvestre