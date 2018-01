Por Edison Veiga

Quarto mais lembrado, em enquete realizada pelo Estado, como dono do melhor escritório da cidade, o arquiteto Roberto Loeb é o último desta série do Blog da Metrópole.

“Adoro São Paulo porque vejo no caos a oportunidade. A cidade sempre está no meu imaginário. Com meu trabalho, tento fazer com que ela seja mais humana, melhor, mais acessível.”

Roberto Loeb