Tragédias de verão

Por Eduardo Reina

Com a chegada do verão, alguns desastres naturais afetam cada vez mais os brasileiros. Entre 2003 e 2008, o País registrou 8.903 decretos de situação de emergência ou de estado de calamidade pública pela ocorrência de deslizamentos de terra, inundações, ciclones, etc.

Um recorte de dados de 2003 a 2007 mostra que mais de 10 milhões de brasileiros foram afetados por fenômenos da natureza. A quantidade de desabrigados e desalojados no período foi de 824.117 pessoas, principalmente no Nordeste (315.863), Sudeste (299.509) e Sul (109.729).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Num período de cinco anos – 2003 e 2007 – foram 1.865 desastres avaliados. O período de maior frequência foi de dezembro a março. A maior incidência foi em 2004, com 546 desastres. Os mortos registrados somam 284. Os dados são do Ministério da Saúde (na foto, a enchente que atingiu municípios catarinenses no ano passado).