Nada de Ferrari, McLaren, BrawnGP. Nada de Felipe Massa, Rubens Barrichello ou Nelsinho Piquet. Amanhã o Autódromo de Interlagos será palco da segunda edição do Grande Prêmio de Esportes, com inusitadas competições de skates, patins e carrinhos de rolimã. As corridas acontecem das 8h às 18h, com ingresso grátis.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.