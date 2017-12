Rodeio clandestino anima favela de SP

Por Eduardo Reina

O 1º Cowboy Fest de Paraisópolis, na Zona Sul da capital, é clandestino. A festa teve início no último fim de semana na favela de mesmo nome, ao lado do Morumbi, e está programada para ir até 1º de novembro, no campo do Palmeirinha. Segundo o vereador Roberto Tripoli (PV), o rodeio será proibido. A Secretaria Municipal de Governo e o Centro de Controle de zoonoses não liberararam licença para a atividade. Em São Paulo há uma lei que proíbe rodeios e touradas. O evento de Paraisópolis conta com 15 cavalos, 15 bois e prêmios de R$ 2 mil aos peões finalistas.