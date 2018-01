Revelado monumento do Rodoanel

Por Eduardo Reina

O Rodoanel nem está concluído e já vai ter um monumento em sua homenagem. A obra ficará na altura do Parque Bororé, na zona sul da capital, no Lote 4 do Trecho Sul. Será construída pela empreiteira responsável pelo trecho. Terá dois semi-arcos, um cada cada pista do trecho sul, que serão ligados por estaios a um mastro construído no canteiro central.

A maquete foi apresentada há pouco ao governador José Serra. Previsão de entrega: quando o trecho sul for inaugurado. A data original é março de 2010, mas se estuda a possibilidade de adiantar para novembro.