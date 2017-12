FOTO: André Lessa/AE

Por Edison Veiga

Ontem a Estação Brás da Companhia Paulista de Trens Metropolitanas (CPTM) ganhou uma biblioteca (foto acima). É a sexta unidade paulistana do projeto Embarque na Leitura, que começou em 2004 no Metrô Paraíso e depois se espalhou pelas estações Tatuapé, Luz, Largo Treze e Santa Cecília. Principal idealizador do projeto, o diretor do Instituto Brasil Leitor, William Nacked, conversou com o Estadão:

A biblioteca da CPTM é igual às do Metrô?

Sim, é o mesmo projeto. A CPTM já chorava há muito tempo que também queria a sua biblioteca. Eles tinham ciúmes do Metrô. E hoje (ontem) inauguramos a primeira biblioteca brasileira em uma estação de trem.

E por que escolheram a Estação Brás?

Pelo mesmo motivo que, há cinco anos, escolhemos a Paraíso para começar o Embarque na Leitura. Porque é um entroncamento, por onde circulam mais de 450 mil pessoas por dia. E também porque ali há um espaço físico muito bom para a instalação do acervo.

Há planos para expandir para outras estações da CPTM?

Eu não tinha planos. Mas pelo sucesso de hoje (ontem) já fui intimado a fazer em outras. No segundo semestre devemos estar nas estações Itaim Paulista e Osasco.

Além dessas bibliotecas, onde mais o Instituto Brasil Leitor atua?

Nós temos um conceito de biblioteca. Criamos, instalamos e gerimos acervos seguindo esse modelo. Hoje somos em 211 funcionários em todo o Brasil. Em metrôs, temos cinco em São Paulo, duas no Rio, uma no Recife e uma em Porto Alegre. Em julho devemos inaugurar uma em Belo Horizonte.

Em São Paulo, tínhamos como meta chegar a dez unidades em toda a malha metroviária. Como há expansão das linhas, devemos aumentar também.

Mantemos ainda bibliotecas em comunidades e empresas. E há o Projeto Leitura na Primeira Infância, que já está em 44 creches e deve atingir 300 até o ano que vem. O raciocínio é simples: para que o brasileiro vire leitor mais rapidamente, precisamos invadir as creches. Queremos estimular a leitura por prazer.

Como é a administração das bibliotecas de metrô?

Todas começam com cerca de 2,2 mil títulos. E aí vamos testando para ver quais são os mais procurados (confira lista abaixo). Bimestralmente há reposições, considerando pedidos de leitores e os livros muito felizes.

Livros muito felizes?

Sim, são os livros mais retirados. Eles se desgastam naturalmente. Então a gente repõe com um novo, para que o leitor leve para casa sempre um em perfeito estado – e se comprometa a devolvê-lo assim. A gente encaminha esses livros gastos – mas em boas condições de leitura -, como doação, a bibliotecas públicas.

Há muita gente que não devolve?

Não. Esse é um dos mitos que enfrentamos quando começamos com o projeto. Todos dizem que “brasileiro não gosta de ler” e que “ninguém vai devolver o livro”. A taxa de não-devolução nas bibliotecas de metrô é de 0,24%.

E a procura é grande?

Nas nove bibliotecas de metrô já foram registrados 443 mil empréstimos. São 42 mil leitores cadastrados. O importante é estarmos em lugares onde o pessoal passa regularmente e tropeça no livro.

Onde mais vocês pensam em instalar as bibliotecas?

Já estamos tratando há um mês com a SP Trans e vamos ter bibliotecas em dois terminais de ônibus de São Paulo.

OS LIVROS MAIS RETIRADOS

(Em São Paulo, por estação)

Largo Treze

1. O caçador de pipas

2. O livreiro de Cabul

3. A distância entre nós

Luz

1. Marley e eu

2. Fronteira da alma

3. A menina que roubava livros

Paraíso

1. Fortaleza digital

2. Marley & eu

3. A menina que roubava livros

Santa Cecília

1. A menina que roubava livros

2. O caçador de pipas

3. A pétala vermelha

Tatuapé

1. Anjos e demônios

2. O monge e o executivo

3. O caçador de pipas