Produtos esportivos da F-1 em prol da Rocinha

Por Valéria França

Os amantes da F-1 não podem perder. Antes de Felipe Massa (foto) dar a bandeirada para o GP Brasil, em Interlagos, ele autografa tênis da coleção Puma Ferrari, customizados por estilistas famosos, amanhã no Shopping Iguatemi. A venda dos artigos esportivos será revertida à Copa Roca, ong de costureiras da Rocinha, favela do Rio. Mário Queiroz, Adriana Barra e Geová Rodrigues, costureiro paranaense que tem ateliê em Nova York, entre outros, deram o toque pessoal também a camisetas e outros objetos relacionados à F-1. Hussein Jarouche, dono da loja MiCasa, por exemplo, bolou um capacete forrado de camisetas. A melhor jogadora de futebol do mundo, Marta, também deu sua contribuição personalizando um artigo. Todos os objetos estarão à venda a partir de sexta-feira no site Brechó Social.