Prefeitura cria conselho para fiscalizar Plano de Metas 2012

Vitor Hugo Brandalise

Foi criado hoje um conselho para acompanhar e monitorar a implementação da Agenda 2012, plano que define ações prioritárias da gestão Gilberto Kassab (DEM) até o fim do mandato. O Conselho Consultivo da Agenda 2012 terá 17 representantes, com integrantes da administração, da sociedade civil organizada e de associações de bairro das cinco regiões da capital.

O objetivo, segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, é aumentar a transparência na implantação do plano de metas. “Está dentro da ideia de criação de uma cultura de planejamento com a possibilidade de acompanhamento pleno da sociedade”, disse o coordenador do Movimento Nossa São Paulo, Maurício Broinizi, que acompanha a implantação do programa.

O conselho será composto por nove integrantes da administração, três membros de instituições representativas da sociedade civil e cinco cidadãos, eleitos por meio de voto direto, nas regiões de atuação (norte, leste, sul, oeste e centro). Neste último caso, qualquer cidadão paulistano poderá se candidatar (mandato de dois anos, sem remuneração). Data, horário e locais das eleições ainda serão definidos.

Em outubro, o Estado noticiou que algumas metas já estão sendo revistas, a maioria para baixo. Todas as metas, divididas por região, podem ser acessadas neste site.

