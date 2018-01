Prédio do Banco Real da Paulista é vendido

Por Eduardo Reina

O prédio localizado no número 1.374 da Avenida Paulista, que vinha sendo utilizado como sede do Banco Real, foi vendido há pouco pelo Grupo Santander à Brazilian Capital, companhia de gestão de investimentos imobiliários. O imóvel foi negociado por R$ 270 milhões. Grande parte dos funcionários que trabalhava no prédio já foi transferida para a unidade do Santander na Avenida Juscelino Kubitschek. Os demais seguirão o mesmo caminho durante esse primeiro semestre, quando o novo proprietário assume em definitivo o controle do imóvel. O Santander deverá manter sua agência no andar térreo do edifício.