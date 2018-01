Poemas de sarau

O Estado publicou hoje um levantamento da Poiesis – organização que administra a Casa das Rosas e o Museu da Língua Portuguesa, entre outras instituições – que mapeia 32 saraus da Grande São Paulo. Nos próximos dias, colocaremos aqui algumas criações literárias dos frequentadores desses espaços. Começamos com textos da poetisa Barbara Leite e outros participantes do Sarau Diverso Politeama.

***

Cirandinha

por Barbara Leite

O anel de flor de lótus

vaga em outros dedos

O menino feito de ópio

foi embora, deixou sossego

Afago minha ira desnutrida

que será cremada no próximo sábado de sol

Arrisco novas iscas aconchegadas no mesmo anzol

São apenas perdas a mais

e aqui tudo está normal

Continuo contando meus dias

em saraus e cartelas de anticoncepcional

***

Maremoto

por Barbara Leite

São ciclos desejando

oceanos e paz

quase suplicando areia

e rede

E depois, tudo tanto faz.

O mar causa angústia

por mais de cinco dias

Ser descalça, inflama

a mente

Me consolo nas águas de minha mãe

por mais um instante

Ninguém é ileso ao asfalto:

É preciso um Niemeyer ao alcance

é necessário que meu olhar se fragmente

na próxima parede

assim lembro-me pequena e

limitada.

Uma vez infectada de pressa

Apresenta-se sintoma latente de

Madalena e Mariana.

Mochila de novo nas costas

O último olhar de paulistana.

Riso, gratidão e alívio num

suspiro alto

E eu ainda

Morro de São Paulo

***

Meretriz em núpcias

por Barbara Leite

Com postura nada tímida

ela insistia

em olhares insinuantes,

que eu percebia

a cada alçar das pálpebras

Era mais baixa que eu

que me equilibrava em salto.

Ensaiava um ar submisso

que chegou como emboscada.

E isto ao invés de me fazer Golias,

me tecia átomo.

Ínfima!

Miseravelmente ínfima!

Quando eu sem pedir licença invadia

as luzes e seus lares

os carros e seus sonhos

os concretos e seus abstratos

Ela sedutora profissional

me flertava

me rondava

me pedia

Eu sabia de sua ausência de castidade

e de todos os seus amantes.

Meus pés fizeram-se nus

Num ímpeto,

minhas pernas se distanciaram

para tal senhora deslumbrante.

E eu amei São Paulo

com toda intensidade.

***

Tragédia paulistana

por Berimba de Jesus

Jabaquara conheceu Conceição / que foi apresentada por São Judas / o qual dizem que é santo / os dois com Saúde trabalharam na Praça da Arvore / na Santa Cruz se casaram / e foram morar na Vila Mariana. / Conceição pariu Ana Rosa e tudo foi um Paraíso, / só que Conceição conheceu Vergueiro / que foi apresentado por São Joaquim / o qual também dizem que é santo./ E ela traiu Jabaquara na Liberdade na cara larga. / Pra se vingar Jabaquara foi a um puteiro e conheceu a Sé, / que foi apresentada por São Bento, / o qual, também dizem que é Santo. / E a Sé deu a Luz / a Tiradentes e Armênia. / Jabaquara discutiu com Conceição pelas bandas do Tietê / e injuriado matou Conceição afogada. / Foi parar no Carandiru. / Santana, irmão de Jabaquara, / ficou com a Sé, / assumindo Ana Rosa, Tiradentes e Armênia, / e foram todos morar no Jardim São Paulo. /Mas num belo passeio de domingo pela Parada Inglesa, / todos morreram atropelados na linha um azul do metrô, / e foram enterrados como indigentes no Tucuruvi.

***

Paulista, 2006

por Cel Bentin

Amealhado percurso estreito

entre broto maduro de rosa

e olhares verdes suspensos.

Tempo-presente margeando

futuros do outro lado do rio

da calçada da véspera

do anseio.

A vida é isso.

Barco,

passo,

destino.

Leito.

Em plena Paulista

por Larissa Marques

em plena Paulista

trava-se uma guerra silenciosa

nenhum passante se dá conta

da angústia caminhante

as lembranças transitam

sentido Brigadeiro

a realidade chama

para o lado oposto

os passos firmes em destino certo

alcançam o viaduto da Treze

um novo Bixiga renasce hoje

nos olhos de calos

saudosos e ansiosos

quase encantados

desapercebidos do tempo

deparam-se com o templo

carcomido pelas horas falhas

por década encoberto

a estátua do saguão central

o santo desvirtuado

ainda voltava seus olhos para o oratório

e sorria, num sorriso tão largo

guardava mesmo o aroma

contemplam-no imóvel, em devoção

a imagem sussurra e o pagão ouve

entrega-se em orações

livra-se das dores mundanas

e de olhos vidrados, entrega-se.

***

Satírico

por Allan Vidigal

Mentiu Plutarco, ou mentiu o tal Thamus.

Pode ter sido um erro inocente,

mas está vivo, e bem, e contente.

Foi só um deslize, um simples engano.

Abandonou a Arcádia, é verdade,

e já nem pensa em Syrinx ou Echo.

Mas aprendeu a beber em boteco

e gosta mais de viver na cidade.

O fato é: o rapaz não morreu.

Mora em São Paulo, num loft bacana,

e já nem é mais tão grande sacana.

O Grande Pã, minha cara, sou eu.

***

São Paulo

por Ruy Villani

Quase me escondo

Olho os seres, e não os creio

Não foi isso o que aprendi.

Eu queria uma cidade

Para desfrutar agora, na minha idade

Eu queria ter uma referência.

Mas por mais que minha consciência

Me devolva às ruas

Não são as minhas, nem as suas

Imagens imaginadas, sonhadas

Que vemos.

Parece que tudo apodrece

Parece que a cidade

Recebe o que não merece

De seus bons.

Apenas o lixo

De quem a tece

Sub-repticiamente

Sem pedir ou obter

Autorização

De quem, são,

Tentou fazê-la melhor.

Calo meu amor pela cidade.

Não deixo de ama-la

Apenas a construo como posso

E a espero recriada.

E como peço amiúde

A tantos que conheço.

Te peço sem pejo

Me ajude!

***

Na ponta da língua

por Flávia Perez

Poema veio de longe

e no céu da boca,

nas mãos tortas

do Poeta,

corrompeu-se:

– És meu Poema mais gostoso…

Foi uma única vez:

Sarau cheio de ritmo, rima

e gozo.

Poeta nunca mais esqueceu,

Poema nunca mais foi a mesma,

pois deles nasceu

Obra–Prima.

Poema agora

tem saudades

e Poeta

pela vida a fora

Só punheta

***

Para sempre desvairada

por Maria Júlia Pontes

O que é aquela cruz

no fim do túnel Rebouças

que o paulistano sustenta

[dia ……. após….. dia]

e que não se traduz?

luzes ao contrário trafegam nas vias

nas vidas dos transeuntes, Inferno e céu,

[se misturam]

ilustres, trabalhadores e otários

[Se aturam]

e desvaira pra nunca mais parar a paulicéia

nos palcos da multi-étnica platéia

que se arranha entre fumaça e pó

menino no farol

[malabarista da fome]

um pouco de fé, e mais nada a temer,

meia volta vou ver!

e única saída que alenta,

[desapressado]

não adianta correr,

[é esperar pra morrer]