Para quem gosta de circo

Por Edison Veiga

Inaugurado há duas semanas, no Largo do Paiçandu, centro de São Paulo, o Centro de Memória do Circo sedia amanhã (às 15h) um debate público sobre segurança e equipamentos circenses, metodologias de ensino, pedagogia circense e recursos didáticos no ensino e aprendizado das artes circenses. A mesa-redonda contará com a participação de Ale Roit, Carlos Sugawara, Marco Bortoleto e Verônica Tamaoki. A entrada é gratuita. O Centro de Memória do Circo fica na Galeria Olido (Avenida São João, nº 473). Informações pelo telefone (11) 3397-0199.