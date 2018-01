Outros poemas de saraus paulistanos

Na sequência, mais alguns exemplos de poemas recitados em saraus paulistanos:

+1

por Maurício Carvalho Marques

A minha poesia

Está nos bares, nos lares,

Nas escolas,

Nos barracos da favela;

Sou mais um poeta da periferia.

Também se encontra em bangalôs

E redutos da burguesia.

Não faz distinção de classe social,

Raça ou Religião.

Busca apenas corações

Onde habita a poesia.

Sou + 1 da Sul

Sou Cooperifa

No bar B Binho

Sou Maloqueirista na Calixto.

Troco os Lixos

Com Erton-Urso de Moraes.

Na Benedito estou na praça e na raça do Stocker.

Na Madalena,

O meu peito percebeu

Que o mar é uma gota

Comparado ao mundo meu.

Pira playboy

Pira playgirl.

E lá na quebrada

Tenho sempre uma Mandala

Girassol

Pra mina de fé.

E pro mano firmeza em sintonia,

Um barco de Ilusões

Rumo ao porto poesia.

Sou, sou sim

Sou Guerreiro

Linha de frente

Combatente

Pela revolução

Da Clara Consciência clara.

A minha arma

A poesia.

Sou, sou sim

Sou Maurício Marques

+ um poeta da periferia.

***

Limites da Manhã

por José Luís

Hoje sonhei de novo

um sonho já acostumado

sonhei que estava noivo

Em cima de um altar admirado

Admirado assim fiquei

Quando ao meu lado senti

Noivava comigo alguém

Que por anos pretendi

Como estava feliz

no meu sonho limitado

Por mais um minuto,

Um triz. Acordaria… Casado!

***

por Roberta Estrela D’Alva

Sinta, pense, crie, escreva, chegue, diga, fale!

Palavras que não são ao vento,

Mas que estão em movimento

Poetas urbanos,

Diversos,

Humanos

Gente que tem o que dizer

Gente como eu

Como você!

Ritmo poesia

Materializados em luz, som e ação

Ouvidos atentos,

Sentimentos

Está inaugurada a Zona Autônoma da Palavra

123 Zaaaap!

***

Quilombo

por Raquel Almeida

Aqui minhas forças se renovam

É aqui que eu quero ficar

Quilombola eu sou, oiá, oiá…

Em teu ventre fui gerada!

Quilombo…

Terra de pretos e pretas, Griôs

Terra do povo que da África desembarcou

Agora é um quilombo moderno

Lugar onde seus filhos

trazem caneta e caderno

Pra escrever nossa história

De um ponto de vista diferente

Somos crias dos quilombos

E aqui lutamos bravamente

Em teus braços quilombo

Sinto-me protegida

E aqui em teus seios

Sou amamentada dia a dia

Reconheço sua força quilombo

Não somos mais reféns da agonia

Vamos fazer a justiça com as próprias mãos

Tendo conhecimento da nossa história

Caminhamos nos passos da (r)evolução!

***

Um pouco de mim

por João do Nascimento

Deu vontade de ir embora

De voltar pro meu lugar

Pra terra que eu nasci

Deu vontade de voltar

Peguei uma malha velha

Que trouxe quando vim pra cá

Arrumei meu matulão

Só falta eu viajar

Ver aquela casa velha

Que há tanto tempo morei

Ainda lembro das estradas

Aquelas que eu caminhei

A minha mala era rede

Nela a enxada e a roupa

Sol quente ao meio dia

Suor correndo no rosto

A alpargata de rabicho

Que apertava o meu pé

E na beira do riacho

Uma árvore frondosa

Com aparência piedosa

Me oferece o descaso

Me aconchego no seu tronco

Num instante puxo um ronco

Marco a hora de acordar

Carne assada e rapadura

Fubá de milho é fartura

Para me alimentar

No cantil um pouco d´água

Vou bebendo na estrada

São lembranças bem guardadas

De quem deixou seu lugar.

***

Sentimentos

por Michel Yakini

Por ai muito sinhô

Esses chamado de dotôr

Dizem que nossa poesia

É limitada, um horror

Pois eu digo que esses cabra

Que nunca pegou numa enxada

Dizem que sabem de tudo

Mas num sabem é de nada

Esses “dono da verdade”

Num conhece realidade

Vivida pelo caboclo

No sertão e na cidade

Só ficam em gabinete

Entre quatro paredes

Enquanto nóis clama justiça

E eles finge que num entende

Diz que nóis num sabe lê

Quanto menos iscrevê

E que nosso linguajar

É difícil compreendê

Pois deixe que eles insista

Em fazê grossa vista

Pois nóis se fortalece

Aqui no bar do Santista.