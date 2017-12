Os artistas do lixo, em filminho

Por Edison Veiga

Em maio, graças a uma dica do fotógrafo Tiago Queiroz, conheci Rodrigo Machado e Cleber Padovani, uma dupla de artistas plásticos que fazem esculturas de lixo pelas ruas da cidade. Rendeu reportagem no jornal e post aqui no blog.

Eles continuam na ativa. Volto ao assunto porque recentemente fizeram e me enviaram um videozinho que mostra bem como é o seu esquema de produção. Eis o filme:

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/ZzlfFdYh5OE” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]