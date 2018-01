Ônibus ecológicos

Por Eduardo Reina

O Estado de São Paulo acompanha ou está atrasado no uso de energia limpa e renovável nos transportes públicos? A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) já utiliza um ônibus movido a hidrogênio, o primeiro da América Latina. Para o próximo ano a expectativa é que outros três entrem em funcionamento como teste no corredor que liga a região do ABC à capital. Nos Estados Unidos são 14 coletivos que utilizam esse tipo de combustível. Os japoneses usam 11.