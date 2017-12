O bairro ilhado

Por Vitor Hugo Brandalise

Um bairro inteiro ilhado desde janeiro. Pelo menos é assim que se sentem seus 2,5 mil moradores, que tem de conviver com o fato de ter a principal via de acesso – a única asfaltada – bloqueada pelas águas de um rio há, simplesmente, 10 meses. Para chegar à cidade de carro, eles têm de pegar desvios de até 10 quilômetros em estrada de terra. É tanto tempo convivendo com isso que os moradores já acreditam não existir solução.

O Estado de amanhã vai revelar qual é esse local, exemplo de que os problemas do sistema do Rio Cotia, que abastece cerca de 860 mil habitantes, ultrapassam em muito as enchentes de hoje.