Marabá reabre com 4 espectadores

FOTOS: Nilton Fukuda/AE

Hoje, precisamente às 12h10, o novo Cine Marabá abriu suas portas no número 757 da Ipiranga depois de quase vinte meses fechado. A primeira sessão aberta ao público foi a do filme A Festa do Garfield.

Dublado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A sinopse, só para constar: “nesta animação, Garfield parte em busca da lendária água da diversão, que pode ajudá-lo a vencer um concurso anual de humor”.

Como resultado, apenas 4 pessoas prestigiaram um evento que poderia entrar na história da renovação da Cinelândia paulistana. O hall do Marabá, totalmente reformado, lindo, ficou repleto de curiosos, é verdade. Mas pagar o ingresso para ver Garfield, dublado, às 12h10, apenas 4 fizeram.

Fica aqui a campanha para que as pessoas voltem a frequentar o Marabá, andem pelo centro, ocupem aquele espaço que já foi tão caro aos paulistanos. Inaugurado em 17 de maio de 1945 com o filme Desde que Partiste, clássico com Shirley Temple e Claudete Colbert, o Marabá teve de passar por uma enorme reformulação para abrigar o público atual dos multiplexes. No lugar da sua gigantesca sala de 2.720 metros quadrados com 1.438 lugares, contando as poltronas da plateia e do balcão, o lugar agora terá cinco salas menores, todas ovais, com capacidades que variam de 122 a 433 pessoas. Tombado pelo Conpresp, órgão de preservação do patrimônio municipal, o local teve restaurado todo o seu salão, a fachada, os belos lustres e ainda diversos outros detalhes da construção.

Nas décadas de 1950 e 1960, o Cine Marabá era um dos lugares mais chiques do centro, onde o uniforme obrigatório era black-tie e vestido longo. Ali foi lançado Caiçara, o primeiro filme da Vera Cruz, em uma noite de gala. Nas décadas de 1980 e 1990, o Marabá continuou ativo, agora com predileção por filmes de ação, se tornando o segundo cinema do País em bilheteria, perdendo apenas para o Cine Brasil, de Belo Horizonte.

Abaixo está a programação. Quem for de carro pode deixar no valet do Bar Brahma, ali do lado, ou nos estacionamentos da região. O Marabá está lindo, só falta aos espectadores darem uma chance.

Sala 1 (3D)

Monstros vs. Alienígenas 3D (dub): 12h30 – 14h30 – 16h30

Dia dos Namorados Macabro 3D (dub): 18h30 – 20h45

Sala 2

Divã: 14h15 – 16h15 [a partir de segunda também às 18h15 e 20h15]

A Mulher Invisível: 18h15 – 20h25 [pré-estréia somente sab e dom]

Sala 3

Killshot – Tiro Certo (leg): 13h – 15h05 – 17h10 – 19h15 – 21h20

Sala 4

A Festa do Garfield (dub): 12h10 – 14h10 – 16h10

Anjos e Demônios (dub): 18h10

Sala 5

Uma Noite no Museu 2 (dub): 13h45 – 16h – 18h15 – 20h30

Programação válida de 30/05 a 04/06. Os ingressos custam de R$ 10 (inteira, às quartas-feiras) a R$ 16 (inteira, projeção 3D, aos fins de semana)