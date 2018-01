Mande dicas de decoração natalina em SP

O caderno Metrópole do jornal O Estado de S. Paulo irá publicar uma reportagem especial com decorações natalinas na cidade de São Paulo. Para isso, pedimos a sua ajuda. Queremos encontrar prédios, ruas, casas, etc. com decorações inusitadas e belas e que estejam fora dos centros tradicionais, como Avenida Paulista, Parque do Ibirapuera e Moema.

Você tem alguma dica para a gente? Queremos dar ênfase nessa busca nas zonas leste e norte. Mas outros locais também valem. Conte no campo de comentários abaixo.

Se você tiver fotos, mande para a gente também pelo

FotoRepórter.