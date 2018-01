Mais poemas de sarau

Mais alguns poemas dos frequentadores de saraus paulistanos:

Caneta maldita

por Carlos Savasini

Caneta maldita, por que não punhal?

Por que não vaso de cor desigual?

Por que tudo analisa, desliza e permite

Que a tinta manche apenas papéis?

Seja punhal, ó caneta maldita,

Troque esta cor por vermelho sangue,

Não manche nem marque mais papéis

Que não exprimem essência de dor.

Caneta maldita marque meu corpo,

Manche em mim a folha de pele,

Marque meu braço, meu rosto, meu peito,

Rasgue as chagas e estirpe a agonia.

Caneta maldita seja punhal

E faça de mim rascunho vivo,

Marque na pele o que brota da alma

E faça singela a canção de meu corpo.

***

Certezas

por Carlos Savasini

a meia

toalha

o chinelo

a calcinha

o pente

a escova de dente

detalhes que fora do lugar

fazem de ti tão presente

***

Gigante

por Carlos Savasini

o peso

a força

e a mão

o rolo que contorce a massa

o fuso que extrai o óleo

e a bomba que mata sem dor

o peso da mão do homem é o peso da mão de deus

***

por Daniel Minchoni

um caminhao fechou o verso

quase atropelei um til

vá pro poetaqueopariu

***

por Ruy Rocha

a vida é vã

a vida é besta

a vida é kombi

é combinada

mas, às vezes,

te deixa na parada errada

devolve meu ticket filhodaputa

***

por Daniel Minchoni

olhando pra caixa de sabão

rompo o lacre do paradigma da evolução

o (h)omo sapies insiste em pagar sempre o mesmo mico

o (h)omo macaquiens insiste em pagar sempre o mesmo sapo

trabalha trabalha trabalha seis da manhã ônibus lotado aperto sufoco suvaco aff graças a deus trabalho trabalho stress stress oh yeah stress fast food fast fode câncer trabalho stress stress oh yeah oito da noite ônibus lotado aperto sufoco suvaco aff graças a deus casa família fast foda ronc ronc zzzzzzz trabalho seis da manhã ônibus lotado aperto. todo santo dia. trabalha trabalha

sapiemos que somos homos. mas sapiemos se somos sapiens?

(sapia que o sapiá sapia assupiá?)

***

por Daniel Minchoni

rezei pra são paulo

que horas são?

já perdi o trem das onze

***

por Daniel Minchoni

estava tão tampouco

que destampou e saiu

o oco

***

por João Xavier

na cidade do nascimento

há muito tenho morrido

é um velho vale do esquecimento

dos mortos e oprimidos

na cidade do sol não me ansce na janela

e nesta escuridão muito sinto as sequelas

na cidade do casarão de resistência morreram todos

enlouqueceram de inconsciência

e não conseguem nascer de novo

***

por Daniel Minchoni

o pastel cinza é da cidade cinza símbolo

cinza são suas cinzas ruas cinzas

cinzas são seu moleques

cinza seu arco-íris

cinzas suas putas não,

nem seus travecos

cinzas seus bichinhos de estimação

seus times só pretos e brancos

cinzas são suas artérias

cinzas entupidas de carros cinzas

e de veneno cinza

e de cinzas senhoras

cinzas são seus tamancos

cinza são suas sardas cinzas

cinzas são os seus bancos

cinzas são os seus homens do tempo

sempre cinzas sempre tempo cinza

cinzas suas noites

cinzas são suas fumaças

cinzas das latas cinzas

de seus

excluídos

cinzas

cinzas são suas pausas

cinzas são suas praças

cinzas seu bosques

cinzas seu cantos

cinza todas as cores

cinza são suas paredes

cinza é sua farda cinza

cinza é sua farsa cinza

cinza é sua laia cinza

cinzas são seus perfeitos

cinzas são seu valores

cinsas são seus defeitos

cinza tua rima branca

os seus leitos cinzas de morte

cinza será o meu norte

***

por Daniel Minchoni

somos poetas do tietê

radioativos e contaminados

como um porco boiando

as oito em ponto.

somos salada de cach^orro^

e plástico, e boneca, e lodo,

e isso e aquilo e “otras coisitas

más” que não cheiram lá bem

ser poeta já é sujo

se do tietê, nos devolve

um pouquinho da dignidade*

somos poetas do tietê**

nascemos limpinhos, sobretudo***

mas vivemos e morremos na merda****

* se é que isto importa porra alguma

** quero ver gullar jurar que o poema dele ainda é sujo

*** só um pouquinho de placenta e um cordão umbilical

**** comendo do próprio umbigo