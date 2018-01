Lei Cidade Limpa chega a São Caetano

Por Eduardo Reina

A prefeitura de São Caetano do Sul adotou também a Lei Cidade Limpa. Na semana passada, a Câmara de Vereadores local aprovou projeto de lei do Executivo que institui o controle de publicidade externa, fachadas de estabelecimentos comerciais e a padronização dos anúncios nas ruas do município. A partir de abril, todos as lojas e outros estabelecimentos comerciais terão de estar adaptados à lei, que regula o visual das ruas e da publicidade. O novo esquema é similar ao já adotada em São Paulo há três anos. Quem não se adaptar vai receber multas.