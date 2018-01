Jum Nakao inspira espaço na Casa Cor Trio

Por Valéria França

O estilista Jum Nakao, que trocou a moda pelos trabalhos sociais, virou modelo de inspiração da Casa Cor Trio, que começa amanhã no Jockey Club, em São Paulo. Entre os espaços elaborados pelos arquitetos do evento, a Casa do Estilista, de Clélia Regina Angelo, com 30 m² , foi planejada em cima do modo de vida de Jum.

Com formação também em Artes Plásticas, ele hoje faz parte um grupo de designers brasileiros e italianos que apoiam o projeto do Conselho Euro-Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, uma ONG com atuação em Ceará, Maranhão e Piauí. Jum não dirige. Prefere a bicicleta ao carro. E seu ateliê, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, é quase um esconderijo, com uma grande mesa de trabalho e várias estações de laptops.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A casa criada por Clélia parte daí, mas tem mais glamour e acabamento. A arquiteta foi minuciosa ao ponto de colocar elementos que nunca faltam no estúdio de Jum: café e cachaça. Ele sempre oferece um cálice para as visitas.