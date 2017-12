História de imigrantes alemães vai percorrer SP

Conforme o Estado publica hoje, começa na semana que vem uma exposição itinerante de 29 painéis com fotos que retratam a história da imigrantes alemães que se estabeleceram na cidade (a que aparece abaixo, foi tirada em 1891). Há 180 anos, a primeira leva desses estrangeiros fundou o bairro de Colônia, no extremo sul do município.

A mostra é fruto de uma parceria do Instituto Martius-Staden com a Associação de Entidades de Origem Alemã de São Paulo, a Associação Cristã de Ensino, a Associação Cívica Colônia Alemã e a Associação Cemitério dos Protestantes.

O Instituto Martius-Staden, fundado em 1916, por professores do Deutsche Schule, guarda fragmentos importantes desse passado. Seu arquivo atualmente possui dados biográficos de 91 mil brasileiros com origem alemã e informações sobre 7 mil organizações, instituições e localidades teuto-brasileiras. De um acervo de 80 mil títulos, a biblioteca dispõe 7 mil exclusivamente sobre a imigração alemã no Brasil. De acordo com a entidade, 10% da população brasileira têm ao menos um antepassado alemão.

Confira por onde a exposição itinerante vai passar:

21.06 a 03.07

Bairro de Colônia, Escola Céu Azul

Escola Céu Azul

Estrada da Barragem, 127

Bairro de Colônia (Parelheiros)

São Paulo – SP

Tel.: 3081-3311

06.07 a 17.07

Complexo Administrativo da Prefeitura de Itapecerica da Serra

Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135

Parque Paraíso

Itapecerica da Serra (SP)

Tel.: 4668-9000

20.07 a 30.07

Club Transatlântico

Rua José Guerra, 130

Chácara Santo Antônio

São Paulo – SP

Tel.: 2133-8600

03.08 a 10.08

Colégio Imperatriz Leopoldina

Rua Pedro Doll, 214

Santana

São Paulo – SP

Tel.: 2950-2211

10.08 a 14.08

Colégio Visconde de Porto Seguro, Unidade I

Rua Floriano Peixoto Santos, 55

Morumbi

São Paulo – SP

Tel.: 3749-3250

17.08 a 21.08

Colégio Visconde de Porto Seguro, Unidade II

Rodovia Visconde de Porto Seguro, 5701

Vale do Itamaracá

Valinhos – SP

Tel.: (19) 3829-5000

24.08 a 31.08

Colégio Benjamin Constant

Rua Eça de Queiroz, 75

Vila Mariana

São Paulo – SP

Tel.: 5574-8177

31.08 a 14.09

Esporte Clube Pinheiros

Rua Angelina Maffei Vita, 493

Jardim Europa

São Paulo – SP

Tel. 3598-9700

14.09 a 02.10

Colégio Humboldt

Avenida Engenheiro Alberto Kuhlmann, 525

Interlagos

São Paulo – SP

Tel.: 5686-4055

02.10 a 30.10

Memorial do Imigrante

Rua Visconde de Parnaíba, 1316

Mooca

São Paulo – SP

Tel.: 2692-1866

30.10 a 09.11

Igreja de São Bonifácio

Rua Humberto I, 298

Vila Mariana

São Paulo – SP

Tel.: 5571-5422

09.11 a 16.11

Sociedade Filarmônica Lyra

Rua Otávio Tarquínio de Souza, 848

Campo Belo

São Paulo – SP

Tel.: 5041-2628

16.11 a 27.11

Igreja Luterana do Centro

Avenida Rio Branco, 34

Centro

São Paulo – SP

Tel.: 3223-2097

27.11 a 21.12

Sociedade Beneficente Alemã

Lar Recanto Feliz – Centro de Convivência da Terceira Idade

Rua Doutor Romeo Ferro, 246

São Paulo – SP

Tel.: 3723-3131