Fretados: o que você acha?

Mônica Aquino

Dos 136.114 leitores que participaram da enquete do estadao.com.br sobre a restrição aos fretados em São Paulo, 97% (132.670) disseram discordar das medidas anunciadas pela Prefeitura de São Paulo. Para a maioria, as novas regras vão piorar o trânsito na cidade, já que os usuários de fretados vão passar a usar o carro para circular pela região central da cidade. As restrições, que começaram a valer na segunda-feira, 27 de julho, causaram protestos em São Paulo. Confira as imagens.

Apenas 1% (1.478 votos) dos participantes acredita que as restrições aos fretados vão melhorar o trânsito, ao tirar os ônibus de vias congestionadas. Outro 1% (1.966 votos) afirmou que a medida é insignificante: não vai melhorar nem piorar o trânsito.

Por causa dos protestos, a Prefeitura anunciou que vai alargar algumas paradas, mudar outras de lugar e está negociando mais bilheterias em estações da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). Outras medidas devem ser tomadas e podem afrouxar as restrições a este tipo de transporte na cidade.

Agora, o estadao.com.br quer saber: Você acha que a Prefeitura deve afrouxar as restrições e rever as regras aos fretados?