Por Eduardo Reina

A Estação Sacomã da Linha 2 – Verde no Ipiranga, na zona sul, será a primeira do Metrô paulista a utilizar a porta de plataforma. Esse dispositivo serve para garantir a segurança do usuário na plataforma da estação. São portas de vidro que abrem simultaneamente com as portas dos trens quando eles param. Evitam queda de objetos e de pessoas nos trilhos. A estação está em fase de acabamento e deverá ser aberta à população no dia 20 de dezembro.