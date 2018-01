Escolha como SP deve gastar o seu dinheiro

Por Adriana Carranca

Sempre defendi que a cidadania e a defesa dos direitos humanos (ou seja, dos direitos de todos nós) começa em casa, no prédio, na rua, bairro, região, cidade e estado, até chegar à Presidência e, depois, aos órgãos internacionais como as Nações Unidas. Muita gente reclama “do governo”, mas não participa das decisões do condomínio ou das reuniões da associação de moradores do seu bairro, não faz ideia de onde fica a sua subprefeitura, não sabe quem é o vereador e assim por diante.

Um bom começo é ajudar a escolher como os seus impostos serão gastos. A administração municipal de São Paulo irá realizar audiências públicas nas subprefeituras para elaborar a proposta orçamentária da cidade para 2010 e o Plano Plurianual (2010-2013), como determina o decreto nº 50.779, assinado pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM) esta semana. Nas audiências, os contribuintes podem (e devem!) fazer sugestões e propostas para os dois projetos. As datas serão divulgadas com 10 dias de antecedência no portal da Prefeitura, nos jornais e no Diário Oficial. O prazo para a entrega da proposta orçamentária e do Plano Plurianual à Câmara Municipal é dia 30 de setembro. Ou seja, os debates públicos devem ser realizadas nos próximos 45 dias. Por isso, fique de olho!

Fonte: Movimento Nossa São Paulo

*

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

VOCÊ CONHECE O SEU SUBPREFEITO?

Para quem não sabe onde fica a subprefeitura responsável por sua região, anote lá, faça uma visita, informe-se sobre o que estão fazendo, reclame, participe!

01. Perus

Subprefeito: Ary Fossen

Rua Ylídio Figueiredo, 349, Perus

Telefone: 3396-8600

E-mail: perus@prefeitura.sp.gov.br

*

02. Pirituba e Jaraguá

Subprefeito: Andrea Catharina Pelizari

Rua Luiz Carneiro, 192, Pirituba

Telefone: 3993-6844

E-mail: pirituba@prefeitura.sp.gov.br

*

03. Freguesia do Ó

Subprefeito: Marcelo Bruni

Avenida João Marcelino Branco, 95, Freguesia do Ó

Telefone: 3981-5000

E-mail: freguesia@prefeitura.sp.gov.br

*

04. Casa Verde

Subprefeito: Walter Abrahão Filho

Avenida Ordem e Progresso, 1001, Casa Verde

Telefone: 2813-3250

E-mail: casaverde@prefeitura.sp.gov.br

*

05. Santana e Tucuruvi

Subprefeito: Helio Rubens Gonçalves Figueiredo

Avenida Tucuruvi, 808

Telefone: 2987-3844

E-mail: santanagabinete@prefeitura.sp.gov.br

*

06. Jaçana e Tremembé

Subprefeit: José Alcides Faneco

Avenida Luis Stamatis, 300

Telefone: 3397-1000

E-mail: tremembe@prefeitura.sp.gov.br

*

07. Vila Maria e Vila GuilhermeSubprefeito: Antonio de Pádua Perosa

Rua General Mendes, 111, Vila Maria

Telefone: 2967-8100

E-mail: vilamariagabinete@prefeitura.sp.gov.br

*

08. Lapa

Subprefeito: Soninha Francine

Rua Guaicurus, 1000

Telefone: 3396-7500

E-mail: lapa@prefeitura.sp.gov.br

*

09. Sé

Subprefeito: Amauri Luiz Pastorello

Rua Álvares Penteado, 49, Sé

Telefone: 3397-1200

E-mail: gabinetese@prefeitura.sp.gov.br

*

10. Butantã

Subprefeito: Regis Gehlen de Oliveira

Rua Ulpiano da Costa Manso, 201, Butantã

Telefone: 3397-4600

E-mail: butantanap@prefeitura.sp.gov.br

*

11. Pinheiros

Subprefeito: Nevoral Alves Bucheroni

Avenida Nações Unidas, 7123, Pinheiros

Telefone: 3095-9595

E-mail: pinheiros@prefeitura.sp.gov.br

*

12. Vila Mariana

Subprefeito: Maurício de Oliveira Pinterich

Rua José de Magalhães, 500

Telefone: 3397-4100

E-mail: vilamariana@prefeitura.sp.gov.br

*

13. Ipiranga

Subprefeito: Milton Roberto Persoli

Rua Lino Coutinho, 444, Ipiranga

Telefone: 2808-3600

E-mail: ipiranga@prefeitura.sp.gov.br

*

14. Santo Amaro

Subprefeito: Manoel Antonio da Silva Araujo

Praça Floriano Peixoto, 54, Santo Amaro

Telefone: 3396-6100

E-mail: santoamaro@prefeitura.sp.gov.br

*

15. Jabaquara

Subprefeito: José Franklin Delano Curvello Matos

Avenida Eng.º Armando de Arruda Pereira, 2314

Telefone: 3397-3200

E-mail: jabaquara@prefeitura.sp.gov.br

*

16. Cidade Ademar

Subprefeito: Beto Mendes

Avenida Yervant Kissajikain, 416, Vila Constância

Telefone: 5670-7000

E-mail: cidadeademar@prefeitura.sp.gov.br

*

17. Campo Limpo

Subprefeito: Luiz Ricardo Santoro

Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 59/65, Campo Limpo

Telefone: 3397-0500

E-mail: campolimpo@prefeitura.sp.gov.br

*

18. M’Boi Mirim

Subprefeito: Edilberto Ferreira Beto Mendes

Avenida Guarapiranga, 1265, Parque Alves de Lima – Jd. São Luiz

Telefone: 3396-8400

E-mail: mboimirim@prefeitura.sp.gov.br

*

19. Capela do Socorro

Subprefeito: Valdir Ferreira

Rua Cassiano dos Santos, 499, Capela do Socorro

Telefone: 3397-2700

E-mail: capeladosocorro@prefeitura.sp.gov.br

*

20. Parelheiros

Subprefeito: Abílio José Mendes Gomes

Avenida Sadamu Inoue, 5252, Jd. dos Álamos

Telefone: 5926-6500

E-mail: parelheiros@prefeitura.sp.gov.br

*

21. Penha

Subprefeito: Cássio Freire Loschiavo

Rua Candapuí, 492, Penha

Telefone: 3397-5100

E-mail: penhanap@prefeitura.sp.gov.br

*

22. Ermelino Matarazzo

Subprefeito: Eduardo Camargo Afonso

Avenida São Miguel, 5550, Ermelino Matarazzo

Telefone: 2048-6585

E-mail: ermelinomatarazzo@prefeitura.sp.gov.br

*

23. São Miguel

Subprefeito: Diógenes Sandim Martins

Rua Ana Flora Pinheiro de Sousa, 76, São Miguel

Telefone: 2297-9200

E-mail: saomiguelpaulista@prefeitura.sp.gov.br

*

24. Itaim Paulista

Subprefeito: Celso Capato

Avenida Marechal Tito, 3.012, Vila Curuçá

Telefone: 2561-6064

E-mail: itaimpaulista@prefeitura.sp.gov.br

*

25. Mooca

Subprefeito: Rubens Casado

Rua Taquari, 549, Mooca

Telefone: 2292-2122

E-mail: moocagab@prefeitura.sp.gov.br

*

26. Aricanduva

Subprefeito: Itaquera

Subprefeito: Laert de Lima Teixeira

Rua Gregório Ramalho, 103, Itaquera

Telefone: 2944-6555

E-mail: itaqueragabinete@prefeitura.sp.gov.br

*

28. Guaianases

Subprefeito: Jorge Perez

Estrada Itaquera-Guaianases, 2565, Guaianases

Telefone: 2557-7099

E-mail: guaianazes@prefeitura.sp.gov.br

*

29. Vila Prudente

Subprefeito: Wilson Sergio Pedroso Junior

Avenida do Oratório, 172, Vila Prudente

Telefone: 3397-0800

E-mail: vilaprudentegabineteexp@prefeitura.sp.gov.br

*

30. São Mateus

Subprefeito: Clóvis Luiz Chaves

Rua Ragueb Chohfi, 1400, São Mateus

Telefone: 3397-1100

E-mail: saomateus@prefeitura.sp.gov.br

*

31. Cidade Tiradentes

Subprefeito: Renato Barreiros

Estrada do Iguatemi, 2751, Cidade Tiradentes

Telefone: 3396-0000

E-mail: tiradentes@prefeitura.sp.gov.br

*

Se não der certo, fale com o chefe dos subprefeitos, o secretário de Coordenação de Subprefeituras Andrea Matarazzo.

*

Se, ainda assim, não resolver:

Ouvidoria

Avenida São João, 473, 16º andar, Centro

CEP: 01035-000

Horário: segunda a sexta, das 9h às 17h

Telefone: 0800-17-5717

Fax: 3334-7132

Prefeitura

Telefone: 156

Serviços de Atendimento (on-line):

SAC

FALE CONOSCO

*

Não foi atendido? Recorra à Justiça:

Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Atende pessoas com renda de até três salários mínimos. Veja os endereços aqui.

Ministério Público do Estado de São Paulo

Endereço: Rua Riachuelo, 115, Centro

Telefone: 3119-9000