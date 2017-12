Por Eduardo Reina

São Paulo vai sediar a Marcha Paulista em Defesa dos Municípios nos dias 11 e 12 de novembro. Será um evento suprapartidário com o objetivo de reunir prefeitos de todo Estado na busca por soluções por problemas em setores como saúde, educação, segurança pública e tributação. Entre as reivindicações que serão levadas pelos prefeitos para a Marcha estão decisões judiciais que obrigam os municípios a comprar remédios de alto custo e despesas que sobrecarregam as contas das administrações locais, como o aluguel de prédios públicos para delegacias e a prestação de serviços como transporte escolar e fornecimento de merenda em escolas estaduais.