E o Borba Gato?

A New York Times Style Magazine, revista mensal do jornalão americano, listou os “29 destinos culturais ao redor do mundo que vão abrir a sua mente”. Entre os selecionados, que vão desde um museu de animação no Japão até uma vila particular em Roma, está uma escultura do artista plástico francês Jean-Pascal Flavien em Maricá, no Rio de Janeiro.



FOTO: Jean-Pascal Flavien/REPRODUÇÃO – NYT

O obra, intitulada Viewer, foi inaugurada em 4 de março de 2007 e ficará instalada por data indeterminada. Para visitar, é preciso agendar pelo telefone 21 – 2285-2824 ou pelo e-mail capacete@capacete.net

Fica aqui a campanha para que, na próxima edição da revista, o NYT lembre da Estátua do Borba Gato – esta sim uma obra que vai abrir a mente dos gringos.

(Vai Borba! Você merecia ser o 30º destino…)