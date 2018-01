Duas frases e um vídeo: Botti Rubin

Por Edison Veiga

Na sequência da série, as frases e o vídeo de Alberto Botti e Marc Rubin, do segundo melhor escritório de São Paulo, de acordo com a enquete do Estado.

“Meus herdeiros são meus arquitetos. Está no testamento. No dia em que eu sair daqui do escritório, minha parte vai para eles, para a equipe. Eles são meus sucessores. Para minha família, fica o resto do patrimônio. Porque Botti Rubin não é uma propriedade apenas econômica.”

Alberto Botti

“Quando decidi me tornar arquiteto, não tinha tanta certeza sobre o meu talento. Na verdade, ainda acredito que isso tudo é resultado mais de trabalho que de talento.”

Marc Rubin