Duas exposições

Por Edison Veiga

1. Fica em cartaz até o dia 30, no Casarão Brasil (Rua Frei Caneca, 1057. Fone: 3171-3739), a exposição Olhos Vendados. Trata-se de uma homenagem aos 200 anos de nascimento de Louis Braille – o criador do código de leitura para deficientes visuais – com esculturas de papel machê boladas pela artista plástica Adriana Rizkallah.

2. Começa amanhã (e fica até dia 28) a exposição Bandeiras, no Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2073), da artista Fernanda Rodante. Cada tela será legendada por um poeta, filósofo ou ativista paulistano.

Ambas as mostras são de graça.