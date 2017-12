Dicas de programação para os internautas que…

Por Filipe Vilicic

…são interessados em como andam as escolas paulistanas

Amanhã, às 11h30, a Secretaria Municipal de Educação apresenta no Congresso Internacional de Cidades Criativas, que acontece em Madrid, na Espanha, o projeto Educomunicação, que proporciona experiências de utilização de sistemas de comunicação (rádio, blog, jornais, etc.)para 500 mil estudantes da rede municipal de ensino. A palestra, que será conduzida por Carlos Alberto Mendes de Lima, coordenador do programa, pode ser conferida no site www.canaluned.com (clique em Teleactos e depois no link do evento Ciudades Creativas).

…gostam de gastronomia

De segunda (26) a sexta (30) ocorre a Semana Mesa SP, que oferece degustações, jantares, palestras… Clique e veja a programação.

…querem conhecer mais da cultura espanhola

O colégio paulistano Miguel de Cervantes promove no sábado (24), a partir das 9h30, a Festa da Hispanidad. A entrada é gratuita. Confira aqui.