Dia Mundial Sem Carro surgiu na França

Por Ítalo Reis

O Dia Mundial Sem Carro surgiu depois que os franceses fizeram a campanha “Na Cidade, Sem Meu Carro!”, em 1997, com o intuito de incentivar às cidades a fecharem uma ou várias ruas para a circulação de veículos. Com o sucesso do evento, a União Europeia criou a “Semana Europeia de Mobilidade”, em 2002, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, assim como colocar em foco as questões de transporte público e urbanização, bem como atingir metas ambientais em relação à poluição.

Desde então, várias cidades do mundo celebram a semana, realizada normalmente entre 16 e 22 de setembro. O Brasil participou oficialmente da semana pela primeira vez em 2007, mas desde 2001 alguns municípios realizam o Dia Mundial Sem Carro. Neste ano, mais de duas mil cidades de 36 países fazem parte do evento.

No País, apenas 12 municípios participarão do dia – o menor número desde 2007. Extraoficialmente, no entanto, várias cidades brasileiras participam da campanha através de movimentos criados por ciclistas, que pedem mais espaço, e ONGs e outras instituições.