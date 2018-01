Dia Mundial Sem Carro em SP

O dia 22 de setembro é o Dia Mundial Sem Carro. Comemorado todo ano no mesmo dia, faz parte da Semana Nacional do Trânsito. Este é o 5º ano que São Paulo participa do Dia Mundial Sem Carro. No entanto, neste ano a Prefeitura não divulgou nenhuma medida para comemorar a data. Todas as ações são organizadas por ONGs e organizações civis. No Rio, o prefeito Eduardo Paes prometeu ir de bicicleta para o trabalho nesta terça, quando a prefeitura vai proibir o estacionamento em algumas ruas do centro .

Oficialmente, só 12 cidades brasileiras vão participar do Dia Mundial Sem Carro em 2009. Em 2008, foram 34 cidades. A redução é uma tendência mundial, já que em 2008, 2.102 cidades de 39 países comemoram a data. Em 2009, são 1.683 cidades de 37 países participam. Saiba quais cidades do mundo vão participar do Dia Mundial Sem Carro .

As cidades brasileiras que participam são: Araxá (MG), Betim (MG), Blumenau (SC), Camaçari (BA), Campinas (SP), Guarulhos (SP), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), São Carlos (SP), São Luís (MA), Três Corações (MG) e Uberlândia (MG).

Se você vai deixar seu carro em casa, pode calcular na internet quanto vai deixar de emitir de CO² e quantos km deixou de circular . Na internet, também é possível participar da rede social que discute soluções para o trânsito e ler o manifesto do movimento .

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E você, vai participar do Dia Mundial Sem Carro? Comente no blog e conte sua experiência de deixar o carro em casa e optar por um tranporte alternativo.