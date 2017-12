Demografia comparada

Por Eduardo Reina

As três regiões metropolitanas de São Paulo -¬ Capital, Campinas e Baixada Santista – crescem a passos largos. Já somam juntas 24.586.795 habitantes, segundo a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa). Faltam apenas 39.569 pessoas para que as 39 cidades da Grande São Paulo atinjam a marca de 20 milhões de habitantes. Hoje são 19.960.431. Numa rápida comparação, Nova York tem 19,04 milhões de moradores, contra 19,02 milhões da Cidade do México e 18,98 milhões de Bombaim, na Índia. Os hermanos argentinos de Buenos Aires somam 12,79 milhões.

A região metropolitana de Campinas tem 2.858.468 habitantes. Na da Baixada Santista vivem outros 1.767.896 de pessoas.