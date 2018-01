Das pranchetas do escritório FGMF

O escritório dos arquitetos paulistanos Fernando Forte, Lourenço Gimenes e Rodrigo Marcondes Ferraz foi escolhido pela revista britânica Wallpaper como um dos 30 mais promissores de 2009. É a primeira vez que a arquitetura brasileira é lembrada no anuário da publicação.

Formados pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), Forte, Gimenes e Marcondes Ferraz fundaram o escritório FGMF em 1999. Até agora já desenvolveram mais de 160 projetos. Para a revista Wallpaper, bolaram uma casa-conceito que, graças a trilhos, permite mudanças nas configurações dos cômodos.

A ideia de moradias mutantes não é nova na carreira do trio. Recentemente eles pensaram em uma casa que se modifica ao longo das estações do ano, para um concurso internacional de construções populares na Rússia. No gélido inverno, a casa fica fechadinha. Quase um iglu.