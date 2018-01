Conheça o “Mapa das Sensações”

Por Ana Bizzotto

Quem quiser apurar os cinco sentidos para perceber melhor as belezas escondidas em meio ao trânsito e a poluição de São Paulo terá agora um guia. O Mapa das Sensações, lançado ontem pela SP Turis (na foto acima, a cerimônia de lançamento), indica 100 pontos turísticos da cidade, detalhando as sensações mais relacionados a cada um deles.

Os locais apontados no mapa foram os mais indicados por cerca de 2.500 moradores e turistas que participaram da consulta feita em março pela SP Turis. Nos depoimentos, eles descreveram os pontos da cidade que os remetiam a cada um dos cinco sentidos. Em uma segunda etapa, 40 turistas, a maioria estrangeiros, foram levados aos 20 pontos mais citados. As sensações dos visitantes foram medidas por um detector de mentiras.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Produzido em três idiomas, o mapa será distribuído nas Centrais de Informação Turística, hotéis, albergues, táxis, roteiros do Turismetrô, feiras nacionais e internacionais e nos 20 atrativos mais indicados – foram impressos 75 mil exemplares para distribuição gratuita.

Sons típicos de parques, ruas, trens, do Mercado Municipal e dos sinos da Catedral da Sé foram gravados em um audiolivro, com tiragem de 600 CDs, que será distribuído em instituições especializadas no atendimento a pessoas com, deficiência visual.

O mapa também está disponível na internet, com a possibilidade de turistas e moradores indicarem outros pontos que lhe despertem boas sensações.