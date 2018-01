Por Eduardo Reina

A diarreia provocada por saneamento inadequado mata sete crianças com idades de 1 a 5 anos por dia no Brasil, segundo dados da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Por ano, são mais de 2,5 mil mortes. No Jardim Pantanal (foto abaixo) são mais de 60 mil pessoas, com milhares de crianças, convivendo com água da enchente contaminada por lá há mais de uma semana.