Cidade Limpa em São Caetano

Por Eduardo Reina

Detentora do maior índice de desenvolvimento humano (IDH) do País, a cidade de São Caetano do Sul vai passar por uma limpeza geral. A Prefeitura vai adotar legislação que regulamenta os anúncios publicitários. O objetivo é retirar outdoors, faixas, backlights, pinturas em muros, anúncios em postes, limpar fachadas e regulamentar toda forma de publicidade inclusive em ônibus e táxis, ação similar à Lei Cidade Limpa adotada na capital. De acordo com o prefeito José Auricchio Júnior (PTB), em até 20 dias o projeto de revisão da paisagem urbana será protocolado na Câmara Municipal. Na cidade do ABC haverá um prazo para adequação à norma de até 120 dias e depois multa para quem descumprir a lei.