Big Brother Câmara Municipal

Por Eduardo Reina

A Sala de Imprensa da Câmara Municipal de São Paulo tem um sistema de câmeras de vídeo. Até aí tudo bem. Mas esse sistema permite também que seja captado, além da imagem dos jornalistas que fazem a cobertura das atividades dos vereadores, o som do local. Isso significa que as conversas e entrevistas podem ser ouvidas por alguém. A quem interessa ouvir o que os repórteres estão conversando? O presidente da Casa, Antonio Carlos Rodrigues (PR), já tem na entrada de seu gabinete, há anos, câmeras que gravam quem entra e quem sai do local.