Balsa para Guarujá

Por Eduardo Reina

Irritado com as enormes filas ou o intenso tráfego no trajeto Santos-Guarujá? Pois a Dersa prevê liberar o atracadouro da balsa entre as duas cidades no próximo dia 30, se tudo correr bem. A obra está atrasada. A estimativa inicial era voltar à operação no início de novembro. A travessia da balsa Santos-Guarujá é a de maior movimento no País, com cerca de 21 mil veículos por dia. Nos fins de semana prolongados o movimento quintuplica. Em julho, o atracadouro no lado do Guarujá foi destruído por um navio chinês após colidir com uma balsa.