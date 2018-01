Atores de plástico, infláveis e com 20 metros de altura

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/gEriizSRP4U” width=”480″ height=”295″ wmode=”transparent” /]

Por Filipe Vilicic

Nos próximos dias 12 e 13, cinco imensos bonecos sobrevoarão o Vale do Anhangabaú, no centro. São marionetes de 20 metros baseadas em desenhos dos grafiteiros paulistanos osgemeos e coordenadas pelo grupo francês de artistas de rua Plasticiens Volants. O espetáculo, intitulado O Estrangeiro, contará a história de um homem solitário que terá lições de autonomia com uma mosca, aulas sobre perigo com uma serpente e aprenderá a voar com um pássaro. No show, os enormes bonecos serão os atores (acima, vídeo mostra apresentação similar feita em agosto de 2008 em Heerlen, na Holanda).